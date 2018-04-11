مقتل 12 عنصرًا من المليشيا الحوثية الإيرانية في مأرب

سعيد العجل(صدى):

قتل ما لا يقل عن 12 عنصرًا من المليشيا الحوثية الإيرانية وجرح آخرون في قصف مدفعي لقوات الجيش استهدف مواقع متفرقة للمليشيات بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وفي صعيد متصل، استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، بعدة غارات مواقع متفرقة لمليشيات الحوثي الانقلابية شمالي محافظة البيضاء.

وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بغارتين مواقع للمليشيات غربي عقبة القنذع بمديرية نعمان، كما دمّرت بغارة أخرى مدفعية للمليشيات جنوب منطقة فضحة بمديرية الملاجم، وذلك حسب ما ذكره المركز الإعلامي للقوات المسلحة .