مدرب النصر يوجه الشكر إلى إدارة النادي

نواف السالم(صدى):

قال الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق النصر، إنه يعتبر مباراة الفريق المقررة غدًا أمام القادسية في الجولة الأخيرة من مسابقة دوري المحترفين؛ فرصةً لاختتام الدوري بصورة إيجابية.

وأشار إلى أن أحد أهداف الفريق كان الفوز بالمركز الثالث، وهو ما تحقق في الجولة الماضية، أما الآن فإن النصر يريد إنهاء المسابقة بشكل طيب وترك انطباع جيد لدى الجميع.

وقال يورشيتش أنه سعيد بحصوله على فرصة تدريب الفريق النصراوي، لكنه أعرب عن أسفه لأنه لم يكن لديه الوقت الكافي ليعمل مع الفريق كما يريد، لكنه مع ذلك قدَّم كل ما لديه.

ووجه المدرب الكرواتي الشكر إلى إدارة النادي والقائمين على الفريق، الذين ساعدوه خلال الفترة التي عمل فيها بالنادي، كما وجه الشكر إلى الجماهير التي ساندت الفريق.

وتولى المدرب الكرواتي مهمة قيادة النصر مؤقتًا حتى نهاية الموسم. وقد تعاقدت إدارة النادي مع الأوروجوائي دانيال كارينيو لتدريب الفريق اعتبارًا من الموسم المقبل.