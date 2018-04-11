بالفيديو.. ” القرني ” يوجه رسالة بعد اعتراض صاروخ بالرياض

علي القحطاني(صدى):

شدد الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني ، على أن شعب المملكة يقفون خلف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله –

ونشر ” القرني ” مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” وقال خلاله : كلنا خلف سلمان الحزم ومحمد العزم ” .

وطمأن المواطنين ، حيث وجه لهم رسالة قائلًا ” أحييكم من شوارع الرياض عاصمة دولة التوحيد عاصمة دول الإسلام ومهبط الوحي ” .

وتابع ” والله نحو دولة منصورة وشعب منصور، فخليل الرحمن دعا لنا رب اجعله بلدا آمنا وخاتم المرسلين دعا لنا وجبريل نزل في وطننا ” .

وأضاف ” والله إن عدونا مكسور وإن دولتنا منصورة وإنا في بلد الأمان لأننا نحمل راية التوحيد، نحن السعوديين نعيش الأفراح ونقف خلف سلمان الحزم ومحمد العزم ” .