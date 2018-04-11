بالفيديو.. ” القرني ” يوجه رسالة بعد اعتراض صاروخ بالرياض
شدد الداعية الشيخ الدكتور عائض القرني ، على أن شعب المملكة يقفون خلف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله –
ونشر ” القرني ” مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” وقال خلاله : كلنا خلف سلمان الحزم ومحمد العزم ” .
وطمأن المواطنين ، حيث وجه لهم رسالة قائلًا ” أحييكم من شوارع الرياض عاصمة دولة التوحيد عاصمة دول الإسلام ومهبط الوحي ” .
وتابع ” والله نحو دولة منصورة وشعب منصور، فخليل الرحمن دعا لنا رب اجعله بلدا آمنا وخاتم المرسلين دعا لنا وجبريل نزل في وطننا ” .
وأضاف ” والله إن عدونا مكسور وإن دولتنا منصورة وإنا في بلد الأمان لأننا نحمل راية التوحيد، نحن السعوديين نعيش الأفراح ونقف خلف سلمان الحزم ومحمد العزم ” .
الجوهرة[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 8 دقائق
اللهم احفظ مملكتنا يارب
فهد[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 5 دقائق
قواتنا اسوود