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أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة

أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة
علي القحطاني(صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، لتحد من مدى الرؤية الأفقية على عدى مناطق بالمملكة يوم غد الخميس .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن هذه الحالة الجوية تمتد إلى منطقتي الرياض والشرقية ، لتشمل مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ، وتمتد لتشمل الأجزاء الشرقية من المرتفعات .

وأوضحت أن هناك توقعات باستمرار الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال شرق والأجزاء الشمالية من وسط المملكة ، مصحوبة برياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية .


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