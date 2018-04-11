بالصور.. شباب جازان يلتقطون السيلفي مع الصاروخ البالستي

تركي السالم(صدى):

أقدم مجموعة من الشباب بمنطقة جازان على التقاط الصور ” سيلفي ” ، ليعبروا عن سخريتهم من خردة الصواريخ البالستية الحوثية التي سقطت اليوم في المنطقة .

وكانت القوات السعودية قد اعترضت صاروخًا بالستيًا أطلقته ميليشيات الحوثي من اليمن باتجاه جازان .