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بالصور.. شباب جازان يلتقطون السيلفي مع الصاروخ البالستي

بالصور.. شباب جازان يلتقطون السيلفي مع الصاروخ البالستي
تركي السالم(صدى):

أقدم مجموعة من الشباب بمنطقة جازان على التقاط الصور ” سيلفي ” ، ليعبروا عن سخريتهم من خردة الصواريخ البالستية الحوثية التي سقطت اليوم في المنطقة .

وكانت القوات السعودية قد اعترضت صاروخًا بالستيًا أطلقته ميليشيات الحوثي من اليمن باتجاه جازان .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 27012 ] نشر منذ 1 ساعة

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[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههه ,,, ايش هاد

[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 1 ساعة

ما شاء الله

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