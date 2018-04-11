بالصور.. شباب جازان يلتقطون السيلفي مع الصاروخ البالستي
أقدم مجموعة من الشباب بمنطقة جازان على التقاط الصور ” سيلفي ” ، ليعبروا عن سخريتهم من خردة الصواريخ البالستية الحوثية التي سقطت اليوم في المنطقة .
وكانت القوات السعودية قد اعترضت صاروخًا بالستيًا أطلقته ميليشيات الحوثي من اليمن باتجاه جازان .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27012 ] نشر منذ 1 ساعة
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الجوهرة[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههه ,,, ايش هاد
فهد[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 1 ساعة
ما شاء الله