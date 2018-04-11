الهلال الأحمر: 59 إصابة حصيلة أمطار عسير

أبها(صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر محمد بن حسن الشهري، إن عدد الحوادث التي وقعت من الساعة 10.45 صباح أمس الثلاثاء إلى الساعة 6.52 من صباح اليوم الأربعاء بسبب الأمطار بلغت 50 حادثاً مخلفة 59 إصابة ووفاتين.

ودعا المتحدث الرسمي، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر عند التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية حفاظاً على سلامتهم من الحوادث، لا قدر الله، وخاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، مشدداً على أهمية القيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار.