السعودية و ليتوانيا يبحثان التعاون في المجال الزراعي

سعيد العجل(صدى):

اجتمع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي بمكتبه اليوم معالي وزير الخارجية الليتواني ليناس لنكيفيشيوس، يرافقه معالي نائب وزير الزراعة الليتواني.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين البلدين والعمل على زيادته فيما يخص القطاع الزراعي وخاصة الألبان والثروة الحيوانية، والفرص الاستثمارية في المجال الزراعي.

حضر الاجتماع وكلاء وزارة البيئة والمياه والزراعة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك.