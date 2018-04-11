غدًا.. الهلال والفتح.. والأهلي وأحد في جولة الحسم

ماجد محمد(صدى):

تنطلق جولة الحسم والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم غدا ، حيث يتم من خلالها حسم اللقب لصالح الهلال بطل الموسم الماضي والمتصدر في حالة فوزه على الفتح ، أو الأهلي مطارده المباشر بفارق نقطة واحدة في حالة تعثر الهلال .

ويبحث الهلال المتصدر برصيد 53 نقطة عن التتويج باللقب للمرة الـ 15 في تاريخه والثانية تواليا ، عندما يستضيف الفتح الرابع برصيد 36 نقطة ، على ملعب جامعة الملك سعود بمدينة الرياض ، أما الأهلي الباحث عن اللقب الرابع في تاريخه والثاني في المواسم الثلاثة الأخيرة ، على موعد مع ضيفه أحد الذي يحتل المركز الأخير .

ويسعى الهلال إلى حسم اللقب بعد موسم عانى فيه من النتائج السلبية التي أدت إلى خروجه من كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا، وإقالة مدربه الأرجنتيني رامون دياز وتكليف مواطنه خوان براون بالمهمة ، كما يدرك مدرب الهلال ولاعبيه أهمية هذه اللقاء مع نهاية حصاد الموسم ، خاصة أن المواجهة تعد قوية ومفصلية للاحتفاظ بهذا اللقب .

من جهة أخرى يسعى الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة إلى الفوز على فريق أحد الأخير برصيد 18 نقطة عندما يستقبله غدا ، آملا في أن يتعثر الهلال لنيل اللقب ، ولدى الأهلي مجموعة من اللاعبين الدوليين مثل محمد العويس ومعتز هوساوي وتيسير الجاسم، وسيعول بشكل أساسي على محترفه عمر السومة، أبرز هدافيه والعائد حديثا من إصابة أبعدته لفترة طويلة.

كما يعد السومة الهداف التاريخي للأهلي في الدوري ، وسجل حتى الآن 84 هدفا منذ انضمامه إلى صفوفه الأهلي في صيف العام 2014 ، وأسهم اللاعب في عودة فريقه لمنصات التتويج بعدما قاده عام 2016 إلى لقب الدوري ، وتوج كأفضل هداف في الدوري ثلاث مرات متتالية (22 هدفا في موسم 2014-2015، ،و 27 في موسم 2015-2016، و24 هدفا في الموسم الماضي)، وسجل السومة هذا الموسم 11 هدفا رغم ظروف الإصابة.