إيقاف لاعب الفتح قبل مواجهة الهلال
قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم ، إيقاف لاعب الفتح ساندرو مانويل ، بعد تدخله العنيف في اللقاء الذي أقيم أمام النصر ضمن الجولة الـ 25 قبل الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .
وكان ” مانويل ” قد اعترض محمد فوزير لاعب النصر بطريقة عنيفة بالمرفق ، وهو ما أجبر حكم اللقاء على احتسابها ضربة حرة للعالمي .
ويأتي استبعاد اللاعب في الوقت الذي يخوض فيه الفريق لقاءا حاسمًا أمام الهلال ، ضمن الجولة الأخيرة من دوري المحترفين .
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 1 ساعة
تقليم اظافر الفتح قبل اللقاء لوكان الاعب يستحق الطرد من المباراه أمام النصر لما تأخر الحكم من طرده وبالتالي إيقافه بشكل رسمي أمام الهلال الطبخه برياني اغسل يدك يا اهلي 🍎🍏
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27012 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8392 ] نشر منذ 1 ساعة
لا جديد☺😂
فهد الشمري[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 1 ساعة
واحد نصراوي يقول مسامحينه خله يلعب أمام الهلال
محمد الدوسري[ عدد التعليقات: 360 ] نشر منذ 27 دقيقة
حركات نص كوم تخدم الهلال حسبنا الله ونعم الوكيل
اسأل الله ان يدير مكرهم عليهم ويجعل كيدهم في نحورهم كما حصل لهم امام الاتفاق
هلال وافتخر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 8 دقائق
اسال الله سبحانه وتعالي ان يشفيكم الهلال متصدر الدوري من زمان وفزنا علي الفتح بالاربعة ماحنا محتاجين احد خلو عنكم التشكيك والمهتارات