إيقاف لاعب الفتح قبل مواجهة الهلال

نواف السالم(صدى):

قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم ، إيقاف لاعب الفتح ساندرو مانويل ، بعد تدخله العنيف في اللقاء الذي أقيم أمام النصر ضمن الجولة الـ 25 قبل الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .

وكان ” مانويل ” قد اعترض محمد فوزير لاعب النصر بطريقة عنيفة بالمرفق ، وهو ما أجبر حكم اللقاء على احتسابها ضربة حرة للعالمي .

ويأتي استبعاد اللاعب في الوقت الذي يخوض فيه الفريق لقاءا حاسمًا أمام الهلال ، ضمن الجولة الأخيرة من دوري المحترفين .