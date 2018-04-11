بالصور.. الجوازات تختتم مشاركتها بمعرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية

عادل الحربي(صدى):

اختتمت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات اليوم الأربعاء، مشاركتها في فعاليات معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية الذي أقيم خلال الفترة من 9 إلى 2018/4/11 تحت شعار ( ممارسات حكومية … إنجازات عالمية ) وذلك بمركز التجارة العالمي بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وكان جناح الجوازات قد شهد زيارة عدد من كبار الشخصيات والوفود الرسمية وإقبالاً كبيراً من زوار المعرض والمهتمين في التقنية للاطلاع عن كثب على الخدمات التقنية التي يعرضها الجناح بشكل تفاعلي وحديث سواء عن طريق الشاشات التفاعلية أو التطبيقات الذكية.

كما عكس الجناح التقدم والتطور الكبير في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المديرية العامة للجوازات للأفراد والمنشآت والتقنيات الحديثة في مجال أمن المعلومات.