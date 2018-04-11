المالية: انتهاء تسعير الطرح الثالث للسندات الدولية

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة المالية، عن انتهاء تسعير الطرح الثالث للسندات الدولية ضمن برنامج الحكومة الدولي لإصدار أدوات الدين.

وقالت الوزارة إن إجمالي الطرح بلغ 11 مليار دولار أمريكي ما يعادل 41.25 مليار ريال، مقسمة على 3 شرائح كما يلي: 4.5 مليار دولار أمريكي ما يعادل 16.88 مليار ريال لسندات 7 سنوات استحقاق عام 2025م، و3 مليارات دولار أمريكي ما يعادل 11.25 مليار ريال لسندات 12 سنة استحقاق عام 2030م، و3.5 مليار دولار أمريكي ما يعادل 13.13 مليار ريال لسندات 31 سنة استحقاق عام 2049م.

وأشارت إلى أن هذا الطرح شهد إقبالًا كبيرًا من قبل المستثمرين الدوليين؛ حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب نحو 52 مليار دولار أمريكي 195 مليار ريال، ومن المتوقع تسوية الطرح في تاريخ 17 أبريل 2018م أو في تاريخ مقارب له.

وأكدت أن هذا الإعلان لم يُنشَر في أي من الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان. ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول. ولا يعد هذا الإعلان طرحًا للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في المملكة أو أي دول أخرى.