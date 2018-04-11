” سيمينس ” تعلن 9 وظائف إدارية شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة سيمينس الألمانية الدولية SIEMENS، عددًا من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة جاءت على مسمى:

– مدير الإدارة.

– مدير الصيانة العام.

– مدير البنية التحتية للصيانة.

– مروج منتجات.

– المدير التجاري.

– مدير سلامة الجودة.

– مدير التدريب.

– مدير الأمن.

– المحامي التجاري.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 10 إبريل 2018م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا) .