المعارضة القطرية تكشف معاناة المعارضين مع جهاز أمن تميم

طلال الضوي(صدى):

كشف ائتلاف المعارضة القطرية ، اليوم الأربعاء ، عن الحملة الواسعة من الاستدعاءات للقطريين الشرفاء ، والتي يقوم بها جهاز أمن تميم ، بسبب اعتراضهم على غياب المعايير التطويرية في المحاكم والدوائر القضاية التي تخضع لسيطرة نظام الحمدين القمعي .

وقال ائتلاف المعارضة ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر” : جواسيس تميم كان رصدوا المعترضين بعد ان قامت وزارة عدل النظام بإستطلاع الكتروني لآراء المواطنين حول خدماتها واداء الكيانات المرتبطة بها .

وتابع ” هؤلاء الشرفاء اعتقدوا ان هذا النظام الحاقد تنفع معه الشفافية والانتقاد والاصلاح ، علما ان ما عبروا عنه هو لسان حال شعبنا الحبيب الذي يعاني من فساد القضاة والقيمين على المحاكم ” .

وأردف ” لقد اصبح طلب الرشوة والمال والهدايا من قبل موظفي تميم لتسهيل المعاملات القانونية او الاسراع بإنهاء قضايا عالقة لاكثر من عشر سنوات واقعا يوميا يلمسه المواطن القطري والمقيم ” .

واستطرد ائتلاف المعارضة القطرية في تغريدة أخرى له ” كل هذا الانتهاكات الذي سمح بها تميم من اجل ارضاء التابعين له يحميها جهاز امن قمعي مسلط على مواطني قطر الشرفاء وينتظر اللحظة التي يريد ان ينقض بها عليهم بمجرد ان يقولوا لا للفساد والفوضى ” .