بالصور.. ” عمل مكة ” يضبط 127 مخالفة لقرارات التوطين وتأنيث المستلزمات النسائية

نايف السالم(صدى):

تمكن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، من تنفيذ 879 زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي على المنشآت في سوق العمل بجميع محافظات المنطقة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 127 مخالفة لقرارات التوطين، وتأنيث محال المستلزمات النسائية والذهب والمجوهرات وتوطين قطاع الاتصالات.

وتأتي هذه الحملات المكثفة التي ينفذها فرع الوزارة بالمنطقة بمشاركة الرافد الأمني وبعض الجهات الداعمة؛ بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق قرار التوطين.

