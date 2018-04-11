بالصور.. شباب يعيدون لفتاة هاتفها الضائع وما وجدته داخله صادم

القاهرة(صدى):

أصاب مجموعة من الشباب المصريين ذهول فتاة تٌدعى ” رحاب ” ، بما تركوه على هاتفها المحمول الذي فقدته ، فأعادوه إليها .

حيث عثرت الفتاة داخل هاتفها ” ىيفون 7 بلس ” الذ اعادة لها الشباب بعد أن فقدته ، على صور سيلفي للشباب ومعها رسالة تقول إنها لن تجد في كل مرة شبابًا جيدًا يعيدوه إليها، ونصحوها بأن تكون حريصة.

ونشرت الفتاة الصور عر مواقع التواصل الاجتماعي ، ما اثار إعجاب المتابعين لأمانة الشباب وطرافتهم في تحذير الفتاة من فقدان هاتفها مرة أخرى .