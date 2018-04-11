بالصور.. وفاة 9 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالدلم

نايف السالم(صدى):

تلقت فرق مرور محافظة الدلم ، بلاغًا بوقوع حادث مروري مروع على الطريق المؤدي لمركز العين خلال عصر اليوم الأربعاء .

وباشرت فرق المرور بمساندة فرق من مدني المحافظة ، الحادث على الفور ، حيث اتضح أنه تصادم وجهًا لوجه بين مركبتين الأولى من نوع ” لاندكروزر ” والثانية من نوع ” هونداي أكسنت ” .

وأسفرت الحادثة عن وفاة 9 أشخاص من عائلة واحدة ، ولا تزال التحقيقات جارية من قبل الجهات المعنية لمعرفة ملابسات الحادث .