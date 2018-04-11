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  • نشر : منذ 26 دقيقة
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  • حوادث

بالصور.. وفاة 9 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالدلم

بالصور.. وفاة 9 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالدلم
نايف السالم(صدى):

تلقت فرق مرور محافظة الدلم ، بلاغًا بوقوع حادث مروري مروع على الطريق المؤدي لمركز العين خلال عصر اليوم الأربعاء .

وباشرت فرق المرور بمساندة فرق من مدني المحافظة ، الحادث على الفور ، حيث اتضح أنه تصادم وجهًا لوجه بين مركبتين الأولى من نوع ” لاندكروزر ” والثانية من نوع ” هونداي أكسنت ” .

وأسفرت الحادثة عن وفاة 9 أشخاص من عائلة واحدة ، ولا تزال التحقيقات جارية من قبل الجهات المعنية لمعرفة ملابسات الحادث .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 17 دقيقة

الله يرحمهم

[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 16 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا بالله

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 15 دقيقة

انا لله وانا اليه راجعون

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