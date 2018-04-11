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    أبريل

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برنامج التأهيل والإحلال يعلن وظائف شاغرة في الجبيل

برنامج التأهيل والإحلال يعلن وظائف شاغرة في الجبيل
فاطمة المالكي(صدى):

أتاح برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية ، مجموعة من الوظائف الصحية والفنية والإدارية الشاغرة للرجال ، لحملة شهادات الدبلوم في عدد من التخصصات ؛ وذلك للعمل في شركة شاينا جيو إنجنيرنج بالجبيل .
وأشار البرنامج ، إلى أنَّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

– أمين الوثائق ومحفوظات (عدد 20 وظيفة): شهادة الدبلوم في تخصص إدارة مكاتب (سكرتارية).

– ممرض موقع (عدد 20 وظيفة): شهادة الدبلوم في تخصصات: (التمريض، الصيدلة).

– فني الأمن والسلامة (عدد 5 وظائف): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– معقب (عدد 20 وظيفة): شهادة الدبلوم في تخصص الإدارة العامة.

– حارس (عدد 50 وظيفة): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

ولفت إلى أنّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءا من اليوم الموافق 11 أبريل ويستمر حتى 21 أبريل الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ؛ يرجى الدخول ( هنا ) .


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