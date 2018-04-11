حسن العبسي يقدم دورة تدريبة لتأهيل مسئولي السلامة والصحة المهنية

أحمد الخبراني(صدى):

قدم الكابتن حسن العبسي دورة تدريبة أستهدفت أخصائي ومدراء ومسئولي السلامة وذلك بمسمى (تأهيل مسئولي السلامة والصحة المهنية)، المنعقدة بالغرفة التجارية بمدينة الرياض.

أستفاد منها عدد من مدراء السلامة ومدراء الأمن والسلامة ومهندسي ومسئولي السلامة المسؤولين عن إعداد وتنفيذ برامج السلامة والصحة في عملهم، والذين يعملون على التحقيقات في الحوادث وتحليلها، والذين يتحملون كذلك المسؤولية لتنفيذ تقييم المخاطر وتحليل المخاطر الوظيفية لجميع الأنشطة في مقر العمل.