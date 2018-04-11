النتائج المترتبة على اضطراب ايقاع القلب

الأحساء(صدى):

لقلبك نظام كهربائي داخلي خاص يعمل على ضبط إيقاعه وتنظيم دقاته، فقلبك يدق على ايقاع محدد طوال الوقت إلا أنه لدى البعض منا قد يدق القلب أسرع أو ابطأ أو بنمط مختلف عن النمط الطبيعي.

هذا ما حدث لسيدة أربعينية كانت تعاني من توقف متكرر لعضلة القلب ورجفان بطيني، تلقت على أثره العديد من الصدمات لإنعاش عضلة القلب بإحدى المستشفيات المجاورة بالمنطقة لعدة أيام.

يقول الدكتور محمد حسن خضر استشاري كهرباء القلب بمستشفى الموسى التخصصي: استقبلنا السيدة في قسم العناية المركزة القلبية بمستشفى الموسى، وأُجرِيت لها كافة الاجراءات التشخيصية الدقيقة التي تشمل التحاليل المخبرية وفحص، الإيكو بالإضافة إلى قسطرة القلب التشخيصية والتي بيّنت أن السيدة تعاني من ضعف شديد في كفاءة عضلة القلب بلغت نسبته 20%، وهي من الحالات النادرة التي قد تنتج بعد الحمل المتكرر والإنجاب في سن متقدم.

قرر الفريق الطبي أن المريضة في حاجة ماسة لتركيب جهاز صادم داخلي (ICD) على الفور، وذلك لإنقاذ حياتها حال تعرضها لهذا التوقف مرة أخرى، حيث قام الفريق بزراعته تحت عظمة الترقوة في عملية صغيرة استغرقت ساعة دون أية مضاعفات.

أوضح الدكتور محمد حسن خضر، أن جهاز صدمات القلب ” Implantable Cardioverter Defibrillators ” (ICD) هو جهاز الكتروني يقوم بمراقبة ايقاع ومعدل ضربات القلب بصفة مستمرة، بحيث يتدخل الجهاز على الفور عند حدوث أي اضطراب في ضربات القلب، لإعادتها لوضعها الطبيعي وذلك عن طريق اعطاء صدمة داخلية صغيرة لقلب المريض ، توفر على المريض اللجوء للمستشفى في حال حدوث الرجفان البطيني، حيث يتم تركيب هذا الجهاز وفق شروط وضوابط طبية معينة لكل مريض على حده.

ولفت استشاري كهرباء القلب بمستشفى الموسى أن جهاز صدمات القلب (ICD) قام بالفعل بإنقاذ حياة المريضة مرتين بعد تركيبه، إثر تعرضها لنوبتين من نوبات الرجفان البطيني المفاجئ.