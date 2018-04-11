أبل تطلق الجيل الجديد من iphone X

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تطرح شركة أبل Apple الرائدة في مجال التكنولوجيا والأجهزة الذكية نسخة واحدة من هاتف آيفون على الأقل بكاميرا ذات ثلاث عدسات في 2019.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن تكون العدسات بدقة 12 ميجابكسل معززة بتصميم 6P وقدرة تكبير 5 مرات.

وأضافت: بهذا سيتضمن الجيل الثالث من iPhone X على كاميرا قوية جدًا بصورة ملحوظة، لا سيما أن iPhone X المتوفر حاليًا هو الوحيد في السوق الذي يحتوي على تقنية الاستشعار اللازمة لتشغيل خاصية Face ID.