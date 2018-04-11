بالفيديو.. رئيس روما يقفز داخل نافورة

ماجد محمد(صدى):

حرص رئيس نادي روما الإيطالي لكرة القدم ، جيمس بالوتا ، على الاحتفال بالعودة التاريخية التي حققها النادي أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا ، مساء يوم أمس الثلاثاء .

وخرج ” بالوتا ” إلى ميدان بيازا دي بوبولو الشهير في العاصمة الإيطالية، ليقيم الآلاف من أنصار الفريق الإيطالي احتفالات طوال الليل .

وخلال مقطع فيديو مصور ، ظهر رئيس النادي الإيطالي وهو يلقي بنفسه في نافورة الميدان ويسبح في مياهها ، وهو ما يعد مخالفة للقانون يدفع على إثرها غرامة مالية تقدر بـ 500 يورو .