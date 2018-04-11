أمانة مكة تزيل مخلفات الأمطار وتجمعات المياه في زمن قياسي

نايف السالم(صدى):

استنفرت أمانة العاصمة المقدسة في إزالة مخلفات الأمطار التي شهدتها أنحاء متفرقة من مكة المكرمة مساء أمس الثلاثاء وشملت مختلف أحيائها والقرى المحيطة بها .

ووزعت الأمانة عددا من الفرق الميدانية المجهزة بالمعدات لإزالة المخلفات، حيث عمدت الأمانة إلى زيادة عدد الفرق الخاصة بالنظافة خلال فترة هطول الأمطار وكذلك زيادة عدد المعدات، بهدف إزالة المخلفات وتجمعات المياه أولاً بأول والعمل على تنظيف فتحات مجاري السيول التي تستقبل كميات هائلة من المياه ، والمحافظة على النظافة العامة بمكة المكرمة وتلافي كل ما يمكن أن يشكل خطراً على سلامة المواطنين والزوار.

وكان معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص قد وقف ميدانيا بمرافقة عدد من المسؤولين على عدد من المواقع التي شهدت غزارة في هطول الامطار ، موجها بتسريع العمل من خلال الفرق المخصصة ، وقد نجحت فرق الامانة في إزالة تجمعات المياه في زمن قياسي ولله الحمد .

يذكر أن مكة المكرمة تحتوي على شبكات ضخمه لتصريف مياه الأمطار، يبلغ طول عناصرها ما يقارب ( 400 ) كيلو متر تغطي كافة احياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، منها قنوات صندوقيه مغلقه وقنوات أنبوبيه وقنوات نفقيه عميقة وقنوات التصريف السطحية والمفتوحة ،وقد نفذت جميعها وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية ، وتقوم الأمانة بإجراء أعمال الصيانة والنظافة لها على مدار العام من خلال فرق فنية متخصصة .