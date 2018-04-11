الإسكان تكشف عن العراقيل التي تواجه نظام رسوم الأراضي البيضاء

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان عن عدد من العراقيل التي تواجه تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، حيث حددت في تقرير أمام مجلس الشورى أربعة معوقات.

وقالت أن هذه المعوقات هي ضعف تجاوب الجهات المختصة في الرد على الاستفسارات الصادرة من البرنامج عن الأراضي الخاضعة للرسوم، وصعوبة معرفة وتحديد مالك الأراضي غير المسجلة، وعدم وضوح معلومات الصكوك اليدوية ونسب التملك في الصكوك المشاعة.

وأشارت إلى أن نظام الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية لم يحسم بعض النقاط الجوهرية فيما يتعلق باستحقاق الرسم أو إسقاطه كوقت انتقال الملكية للأرض الخاضعة، فضلا عن صعوبة إيقاف صكوك الأراضي البيضاء الخاضعة للتطبيق، وبطء وتأخر الأمانات في إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأراضي، كذلك بطء إجراءات تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار.

وأضافت الوزارة في تقريرها أنها لم تستطع تحصيل سوى عشرة ملايين ريال من أصل ثلاث مليارات ونصف من قيمة الفواتير التي تم تحصيلها بشأن رسوم الأراضي.