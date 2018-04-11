ولي العهد يغادر فرنسا
غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد الأمين – حفظه الله – باريس مساء اليوم الأربعاء ، مختتمًا زيارته الرسمية للجمهورية الفرنسية .
واستغرقت زيارة سمو الأمير إلى فرنسا 3 أيام ، حيث التقى بالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في قصر الإليزيه ، والتقى بعدد من القيادات والمسؤولين لبحث العديد من الملفات المشتركة بين الدولتين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45485 ] نشر منذ 2 ساعتين
حفظ الله سمو الامير في الحل والترحال ,, آمين ,,
خلود[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 1 ساعة
يعود بالف سلامة ان شاء الله
فهد[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 1 ساعة
عودة حميدة مباركة بإذن الله
فيصل[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 1 ساعة
موفق دائما ان شاء الله