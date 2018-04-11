ولي العهد يغادر فرنسا

نايف السالم(صدى):

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد الأمين – حفظه الله – باريس مساء اليوم الأربعاء ، مختتمًا زيارته الرسمية للجمهورية الفرنسية .

واستغرقت زيارة سمو الأمير إلى فرنسا 3 أيام ، حيث التقى بالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في قصر الإليزيه ، والتقى بعدد من القيادات والمسؤولين لبحث العديد من الملفات المشتركة بين الدولتين.