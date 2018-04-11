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ولي العهد يغادر فرنسا

ولي العهد يغادر فرنسا
نايف السالم(صدى):

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، ولي العهد الأمين – حفظه الله – باريس مساء اليوم الأربعاء ، مختتمًا زيارته الرسمية للجمهورية الفرنسية .

واستغرقت زيارة سمو الأمير إلى فرنسا 3 أيام ، حيث التقى بالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في قصر الإليزيه ، والتقى بعدد من القيادات والمسؤولين لبحث العديد من الملفات المشتركة بين الدولتين.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 45485 ] نشر منذ 2 ساعتين

حفظ الله سمو الامير في الحل والترحال ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 1 ساعة

يعود بالف سلامة ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 1 ساعة

عودة حميدة مباركة بإذن الله

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 1 ساعة

موفق دائما ان شاء الله

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