أمير تبوك يلتقي قنصل جنوب أفريقيا

محمود البلوي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم القنصل العام لجمهورية جنوب أفريقيا لدى المملكة السيد شعيب كاسو والوفد المرافق له والذي يزور منطقة تبوك حاليا.

ورحب به سمو أمير المنطقة وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته عبر القنصل الجنوب افريقي لدى المملكة شعيب كاسو عن بالغ شكره وتقديره لسمو امير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. مبدياً اعجابه بما شاهده بمنطقة تبوك من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية.