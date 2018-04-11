بالصور.. انطلاق ” لامبورجيني أفينتادور SV ” القرمزية لأصحاب الملايين

روما(صدى):

بينما تبدو لامبورجيني مألوفة مع ألوان مثل البرتقالي والأخضر اللامع, فالسيارة قد تأتي بألوان أخرى مثل القرمزي. وقد قدمت الشركة الايطالية هذا اللون المثير على ديابلو SE30 وبوحي هذه السيارة, فمالك هذا الموديل هنا أفينتادور SV قرر اضفاء هذا اللون على سيارته والسيارة الآن معروضة للبيع في لامبورجيني مونتريال وبالتأكيد ستكون مناسبة للمشترين الاثرياء.

ومثل كل نسخ أفينتادور SV فقد زودت السيارة بعدد من أجزاء من ألياف الكربون المطفية تشمل الجناح الخلفي ومداخل الهواء والعتبات الجانبية والمشتت الأمامي وعجلات خاصة متعددة الاذرع وشعار SV ابيض على السيارة. وما يجعل السيارة مرغوبة بشدة أنها لم تقطع سوى مسافة 113 كم فقط وتحمل مقاعد بخاصية التدفئة والتبريد ومخارج عادم سباقية.

وعرضت السيارة للبيع في كندا في مونتريال بسعر 849.900 ألف دولار كندي بما يعادل 664 ألف دولار أمريكي.