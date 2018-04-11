السيناتور الأمريكي يحرج مؤسس ” فيسبوك ” بهذا السؤال

واشنطن(صدى):

تعرض مارك زوكربيرج، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، للإحراج على يد السيناتور الأمريكي، ديك دوبرين، عندما وجه إليه سؤالًا جاء كالتالي: ” هل ستكون مرتاحًا لمشاركة اسم الفندق الذي أقمت به في الليلة الماضية معنا على الملأ ؟ ، فيما رد عليه ” زوكربيرج ” بـ : لا.

كما أجاب ” زوكربيرج ” بالنفي، عندما سأله دوربن، عما إذا كان سيشارك أسماء الأشخاص الذين راسلهم خلال الأسبوع الماضي مع الجميع، مؤكدًا أنه لن يقوم بهذا علانية خلال الجلسة المنعقدة بالكونجرس الأمريكي.

واختتم ” دوربن ” حديثه قائلًا: ” هذا يلخص كل شيء وهو حقك في الخصوصية الذي يجب أن يتمتع به كل شخص على فيسبوك ” .

جاء ذلك بعد أن لقيت قضية ” فيسبوك ” جدلًا واسعًا بعد فضيحته بتسريب بيانات المستخدمين بشركة ” كامبريدج ” البريطانية، مما جعل الكثير من الأسئلة تدور في أذهان البعض، حول القوانين والتشريعات التي تحمي خصوصية المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي.