بالصور.. انطلاق شيفروليه كامارو 2019 المحسنة بناقل حركة أوتوماتيك 10 سرعات

متابعات(صدى):

كشفت شيفروليه عن نسخة كامارو 2019 الجديدة المحسنة اليوم والتي ظهرت بشكل قريب في بعض الملامح من دودح تشارجر في النسخة قبل تحديث 2015 أما المصابيح الخلفية فهي بوحي سيارات جنرال موتورز في الألفينات. وتبدو مقدمة السيارة والجزء الخلفي مختلفين عن السابق أما المقصورة فمحدودة في التحديثات مع اضاءة داخلية خاصة ونظام شيفروليه 3 الترفيهي مع نظام ملاحة .

أما نسخ 2SS وZL1 من السيارة فيأتيان بمرآة رؤية خلفية في صورة كاميرا بصورة قياسية ، وستبدأ مبيعات السيارة في وقت لاحق من العام كما ستتوفر كامارو 2019 في نسخة 1LE مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 2 لتر ، وستنضم لنسخ V6 وSS وZL1 1LE نسخة تيربو 1LE مع ناقل حركة مانيوال 6 سرعات وتعليق FE3 وقضبان توازن أمامية وخلفية أكبر وممتصات صدمات خاصة ومكابح بريمبو مع اقراص عالية الاداء .

كما يتوفر للسيارة وضعية تراك ووضعية كومبيتيشن وعجلة قيادة مسطحة في الجزء السفلي وتوزيع للوزن بنسبة 50:50 واطارات صيفية قياس 20 بوصة. وتنافس السيارة هوندا سيفيك Type R وتأتي كامارو Turbo 1LE بقوة 275 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر ولم تعلن قوة النسخ بمحرك V6 وV8 حتى الآن .

وما نعرفه عن SS أنها ستأتي بوسائد هوائية وشعارات خاصة وناقل حركة هيدراماتيك 10 سرعات. أما باقة RS Apperance فتتوفر في نسخ LT مع طلاء أسود لامع على شبكة التهوية مع مدخلات كرومية ومصابيح أمامية LED ومصابيح اشارة في صورة شريط ومشتت خلفي أيروديناميكي وعجلات ألومنيوم جديدة 20 بوصة.

ولم يعلن أية تفاصيل بخصوص السعر ولكن السيارة تختلف عن موديلات 2018 ولكن نظرة على موقع الشركة تكشف بدايتها من سعر 26.900 دولار والنسخة الاعلي ZL1 بسعر 62.495 ألف دولار و ZL1 Track Performanceتضيف 7500 دولار اضافية.