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حساب المواطن: 46% من مستحقي الدعم في الدفعة الخامسة رجال و54% نساء

حساب المواطن: 46% من مستحقي الدعم في الدفعة الخامسة رجال و54% نساء
عادل الحربي(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن أن 46% من الأفراد المستقلين المستحقين للدعم في الدفعة الخامسة رجال.

وأضاف حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن 54% من الأفراد المستقلين المستحقين للدعم نساء.

ومن الجدير بالذكر، إنه أودع الحساب 2.3 مليار ريال، والتي تمثل الدفعة الخامسة من قيمة الدعم للمستحقين لشهر أبريل الجاري، كما أكد أن هناك 830 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال خلال دورة الدفع الخامسة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5986 ] نشر منذ 1 ساعة

وقود السيارات هو أكثر شيء مكلف

[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 3 دقائق

اهب يالحريم مكوشين على كل شي
وبالنهايه تطلعلك وحده تقول مجتمع ذكوري ويضطهد المرأه
والله الرجال المضطهدين في هالبلد

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