أمير الرياض يستقبل وكيل وزارة الداخلية ووكلاء إمارات مناطق المملكة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم اليوم، معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكلاء إمارات مناطق المملكة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق خالد الغملاس الذين قدموا للسلام على سموه عقب عقدهم اجتماعهم الثاني لوكلاء إمارات المناطق برئاسة معالي وكيل وزارة الداخلية .

ورحب سموه بالجميع، مثنياً على جهودهم للإعداد للاجتماع السنوي الـ (25) لأصحاب السمو أمراء المناطق برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية .

واطلع سموه خلال الاستقبال على بعض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وما تضمنه من مستجدات وقرارات لمناقشتها في اجتماع أصحاب السمو أمراء المناطق.

وحمل سمو أمير منطقة الرياض وكلاء إمارات المناطق تحياته لأصحاب السمو أمراء المناطق متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد .

وفي ختام الاستقبال التقطت الصور التذكارية وتناول الجميع طعام الغداء على مائدة سمو أمير منطقة الرياض .

حضر الاستقبال معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز .