حلا الترك تستعد لديو غنائي مع نجمة ” ذا فويس كيدز “

أماني الغامدي(صدى):

أعلن مسئولو شركة شركة ” بلاتينوم ريكوردز ” عن استعداد الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك ونجمة ” ذا فويس كيدز ” اللبنانية لين حايك، لإطلاق مجموعة من الأغاني ، مع التوجه الى ان تقدم المغنيتان الصغيرتان ديو غنائياً بينهما ضمن المجموعة.

ومن جانبها نشرت الترك وحايك عبر حساباتهما على شبكات التواصل الاجتماعي، صوراً تجمعهما في مدينة لوس انجليس الأميركية واستديوهات ” يونيفرسال ” ، حيث تقومان بتسجيل الأغاني الجديدة.

وعلّقت الترك على احدى الصور مع حايك بقولها : ” أصدقاء ” .