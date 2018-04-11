بالفيديو.. محمد صلاح يتسبب في شجار كاد أن يتحول لمجزرة

طلال الغامدي(صدى):

تسبب هدف محمد صلاح المحترف المصري بليفربول؛ الذي أحرزه أمس في شباك السيتي؛ في وقوع شجار عنيف، كاد أن يتحول إلى مجزرة.

ورصدت مشجعة لمانشستر سيتي الشجار الذي بدأ بين أحد مشجعي ليفربول والسيتي، عقب إحراز صلاح هدف التعادل.

ونشرت فيديو قصير عن المشاجرة، معلقة عليه عبر حسابها على ” تويتر ” : ” هذا ما يحدث حين تكون من مشجعي (ليفربول) وأنت في قسم العائلات بملعب مانشستر، ويسجل فريقك هدفا، وهو ما شاهدته بنفسي “.

وتدخلت الشرطة لإيقاف الشجار وإنقاذ الأمر؛ قبل أن يتحول الشجار إلى مجزرة بسبب هدف صلاح.

وتأهل ليفربول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب مانشستر سيتي.