إسقاط طائرة استطلاع حوثية في أبها

أبها(صدى):

نجحت القوات السعودية، اليوم الأربعاء، في إسقاط طائرة استطلاع ” درون ” تنتمي لمليشيات الحوثي الإرهابية، في أبها.

ووانطلقت طائرة الحوثي من صعدة إلى داخل الحجود السعودية على ارتفاع 4 كم؛ مستغلة الأجواء الغائمة وحالة الطقس.

وأسقطت القوات السعودية الطائرة في مطار أبها الدولي، دون تأثير على الملاحة الجوية.

يجدر الإشارة إلى أن إدارة مطار أبها أوقفت جميع الرحلات مؤقتًا وإخلاء جميع المسافرين حتى بعدالعصر،كما تم إخلاء المطار من جميع المسافرين مؤقتًا، وتفقد أمير عسير، فيصل بن خالد، المطار بعدما تسلمته قوات الأمن عقب وقوع الحادث.