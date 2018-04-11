إسقاط طائرة استطلاع حوثية في أبها
نجحت القوات السعودية، اليوم الأربعاء، في إسقاط طائرة استطلاع ” درون ” تنتمي لمليشيات الحوثي الإرهابية، في أبها.
ووانطلقت طائرة الحوثي من صعدة إلى داخل الحجود السعودية على ارتفاع 4 كم؛ مستغلة الأجواء الغائمة وحالة الطقس.
وأسقطت القوات السعودية الطائرة في مطار أبها الدولي، دون تأثير على الملاحة الجوية.
يجدر الإشارة إلى أن إدارة مطار أبها أوقفت جميع الرحلات مؤقتًا وإخلاء جميع المسافرين حتى بعدالعصر،كما تم إخلاء المطار من جميع المسافرين مؤقتًا، وتفقد أمير عسير، فيصل بن خالد، المطار بعدما تسلمته قوات الأمن عقب وقوع الحادث.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45485 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسلط عليهم ويبيدهم على ايدي ابطالنا البواسل ,, آمين ,,
الواقع[ عدد التعليقات: 5986 ] نشر منذ 1 ساعة
السرعة في توجيه ضربة عسكرية للحوثين في صنعاء وصعدة والحديدة حتى لا تتمكن الدول المعادية للشرعية و للسعودية والداعمة لمليشيات الحوثي المجوسي الإيراني لأن التأخر والبطئ في حسم الحرب يقوى ويسهل تزويد وتدريب الحوثين ودليل أن له على الأرض غرف إدارة حرب ومعسكرات تدريب وتزويد قوي بالسلاح والمال لابد من سرعة القضاء على الإرهاب الحوثي الإيراني المهزوم بحول الله وقوته
alfahd42[ عدد التعليقات: 16190 ] نشر منذ 57 دقيقة
طائرة اما
فيصل[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 29 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
فهد[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 29 دقيقة
الله يسترها
نهى[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 28 دقيقة
اللهم احفظ مملكتنا يارب
الشاعر[ عدد التعليقات: 173 ] نشر منذ 17 دقيقة
من اين ياتي الانتصار على الحوثي النجس
وهذي حالنا حفلات ومجون واختلاط
الله يرحم الحال بس