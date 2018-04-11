5 نصائح لحماية حاسوبك من التجسس والاختراق عبر ” كاميرا الويب “

أماني الغامدي(صدى):

غالبًا ما يعتقد البعض، أنهم عندما يقومون بوضع شريط لاصق على عدسة الكاميرا الخاصة بجهاز الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول، فيستطيعون بذلك حماية أنفسهم من التجسس، خاصًة إذا تم وضع شريط معتم مزدوج على العدسة، ولكن هذا الإجراء لن يمنع الوصول إلى الميكروفون.

في هذا السياق، هناك بعض الإجراءات التي قد تساعدك على حماية نفسك من المحاولات الخبيثة التي تستهدف جهازك من خلال ” الكاميرا ” ، وذلك على النحو التالي:

1- يمكنك تغطية كاميرا الكمبيوتر المحمول بشريط معتم مزدوج، ولكن ذلك الشريط قد يترك آثارًا على عدسة الكاميرا، لذلك، يمكنك استخدام غطاء الكاميرا المغناطيسي، الذي ينزلق ليغطي العدسة في حالة عدم استخدام الكاميرا.

2- يمكنك إغلاق جهاز الكمبيوتر تمامًا في حالة عدم استخدامه، وتوجيهه نحو الحائط عند تركه لمدة بسيطة ثم العودة إليه.

3- تجنب تمامًا الضغط على الروابط المشبوهة أو تحميل المرفقات مجهولة المصدر، بالإضافة لعدم فتح رسائل من أشخاص مجهولة، بل التخلص منها على الفور، فمثل هذه الرسائل، تدخل ضمن طرق المهاجمين لاختراق كاميرات الويب، فيما ينطبق ذلك على الإعلانات التي تتلقاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

4- انتقاء برنامج مضاد للفيروسات، وهو بمثابة الحارس الخاص الذي يتصدى إلى أي هجوم، بل ويحطم الفيروسات تمامًا، فلا تغني أيًا من الإجراءات السابقة عنه.

5- عليك أن تكون مستخدمًا حذرًا، وألا تندفع وراء الإعلانات الخيالية والرسائل غير الواقعية، مثل التي تعدك بأموال ومكاسب وأرباح، وغيرها من الأدوات التي يستخدمها المحتالون للايقاع بضحاياهم.