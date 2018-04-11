أب يلقي طفله الصغير من شرفة الطابق الخامس

القاهرة(صدى):

تجرد اب مصري من الرحمة، وأقدم على إلقاء طفله الصغير البالغ من العمر 18 شهراً، من شرفة الطابق الخامس، لمروره بحالة نفسية سيئة.

وأصيب الطفل إسلام بكدمات وكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالبطن والحوض تسبب في وفاته بالحال .

وعقب حضور الشرطة المصرية لموقع الحادث أرجعت والدة الطفل سبب إقدام زوجها على ذلك إلى مروره بحالة نفسية وعقلية سيئة.

ومن جانبها ألقت الشرطة القبض على الاب ، وبمواجهته اعترف المتهم بارتكابه الواقعة في لحظة تغيب فيها عقله، كما دخل خلال التحقيق معه في حالة انهيار لعدم تصديقه ما بدر منه تجاه طفله.