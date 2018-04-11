أب يلقي طفله الصغير من شرفة الطابق الخامس
تجرد اب مصري من الرحمة، وأقدم على إلقاء طفله الصغير البالغ من العمر 18 شهراً، من شرفة الطابق الخامس، لمروره بحالة نفسية سيئة.
وأصيب الطفل إسلام بكدمات وكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالبطن والحوض تسبب في وفاته بالحال .
وعقب حضور الشرطة المصرية لموقع الحادث أرجعت والدة الطفل سبب إقدام زوجها على ذلك إلى مروره بحالة نفسية وعقلية سيئة.
ومن جانبها ألقت الشرطة القبض على الاب ، وبمواجهته اعترف المتهم بارتكابه الواقعة في لحظة تغيب فيها عقله، كما دخل خلال التحقيق معه في حالة انهيار لعدم تصديقه ما بدر منه تجاه طفله.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1055 ] نشر منذ 33 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45478 ] نشر منذ 25 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9662 ] نشر منذ 24 دقيقة
لاحــول ولا قــوة إلا بالله . الله ألمِستــــــعان .
أميمة محمد[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 16 دقيقة
مجرم