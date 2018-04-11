8 طرق لتجنب أضرار السكريات على البشرة

نورة الشهري(صدى):

عند تناول الكثير من السكر والكربوهيدرات المكررة مثل الأرز الأبيض والخبز والمعكرونة، تصبح مستويات السكر في الدم مرتفعة وتبقى كذلك. ونتيجة لذلك، ترتبط جزيئات السكر بشكل دائم بالبروتينات، بما في ذلك الكولاجين الموجود في الجلد.

وينتج عن هذا تفاعل كيماوي في الجلد يجعل سطحه أكثر صلابة، الأمر الذي يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة ويجعل الجلد أكثر صرامة وتجعداً.

ولتجنب الأضرار الناجمة عن الإفراط في تناول السكر، لا بد من اتباع النصائح التالية التي أوردتها صحيفة ديلي ميل البريطانية:

1- اتباع نظام غذائي يعتمد على الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة والبروتين، للحد من الالتهابات وتوفير مستويات عالية من فيتامينات A و C و E.

2- تناول الأطعمة مثل الحمص والعدس والفاصوليا ومعظم الخضار الغنية بالألياف، لا يساعد فقط على صحة الجهاز الهضمي ولكنه يساعد أيضاً في تنظيم مستويات السكر في الدم والتي تساعد على مكافحة شيخوخة البشرة.

3- لا بد من شرب كوب أو كوبين من الشاي الأخضر كل يوم لحماية الجلد من التصلب والخشونة، لأنه يحفز إنتاج عنصر الكولاجين.

4- يمكن زيادة مستويات الأحماض الأمينية عن طريق استهلاك المزيد من الأسماك والأجبان والبيض، وخاصة حمض كارنوزين الذي يحمي الجلد من الشيخوخة.

5- من الضروري استهلاك كميات كافية من الأفوكادو والمكسرات والبذور والفاصولياء والخضار، لأنها تساهم بشكل فعال في مكافحة الالتهابات وحماية البشرة.

6- يساعد طهي الطعام ببطء وفي درجات حرارة منخفضة على التقليل من تكوين السكريات الجيلاتينية التي تضر بالبشرة.

7- يمكن أن يساعد تخمير الأطعمة في عصير الليمون أو خل التفاح على تأخير التفاعلات التي تؤدي إلى تكون السكريات.

8- يعتبر التوت البري غنياً بالألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين C الذي يساعد على شد البشرة وتقليل ظهور الخطوط والتجاعيد.