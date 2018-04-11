تحت شعار ” راق شرعي ” .. مشعوذ يحتجز امرأة ويعتدي عليها جنسيا

الجزائر(صدى):

استطاعت السلطات المختصة، في ولاية المسيلة الجزائرية، تحرير امرأة، احتجزها مشعوذ، واعتدى عليها جنسيًا لمدة أسبوع.

وبالتطرق للتفاصيل، فإن زوجها قام بالإبلاغ عن اختفاء زوجته، لتتمكن الجهات الأمنية بعد تحريات مكثفة، من تحديد مكان وجود المرأة، حيث اتضح أنها قصدت منزل مشعوذ، يدعى أنه ” راق شرعي ” ، بمنطقة أولاد عدى لقبالة؛ لتقود عملية التحقيق، مع الأخير إلى اكتشاف احتجازها داخل مستودع، قبل أن يتم تحريرها.

يجدر الإشارة إلى أنه جرى توقيف المشعوذ، وتم حجز الكتب الخاصة بالشعوذة، وأدوات كان يستعملها في ممارسته، كما جرى توجيه سلسلة من التهم إليه، منها ” احتجاز شخص وهتك العرض والنصب والاحتيال ” ، في انتظار تقديمه إلى الجهات القضائية للمحاكمة.