إحباط محاولة تهريب أكثر من 10 آلاف كرز دخان في البطحاء

عادل الحربي(صدى):

تمكن رجال الجمارك بمنفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الدخان بلغ عددها 10450 كرز؛ حيث كانت مخبأة داخل إرسالية ألواح جبس في طريقها للعبور لإحدى الدول المجاورة ” ترانزيت ” .

وقال زياد البلوي، مدير عام جمرك البطحاء، إنه عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية على الشاحنة عثر على كمية من الدخان بلغ عددها 10.450 كرز مخبأة بطريقة فنية داخل ألواح الجبس، وذلك بعد أن تم تجويفها ووضع المهربات بداخلها, مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.