بالصور.. أسراب هائلة من النحل تهاجم منزلا في جدة

نايف السالم(صدى):

تعرض أحد المنازل الواقعة بحي الواحة، شمال شرق محافظة جدة، صباح اليوم الأربعاء، لهجوم عنيف من أسراب هائلة من النحل، حيث شكلت خلية ضخمة غطت إحدى النوافذ الخاصة بالمنزل.

ومن جانبه، أوضح المواطن ” صاحب المنزل ” ، أن أسراب النحل – وهي كبيرة الحجم – كانت قد داهمت منزله وشكلت خلية ضخمة، غطت أجزاءً واسعة من النافذة، لافتًا إلى أن أعدادها ما زالت تتزايد بشكل سريع.

وأعرب المواطن، عن دهشته بشأن وجود النحل عند منزله، فضلًا عن سرعة تشكيله للخلية الضخمة، مشيرًا إلى أن النحل أصبح ينتشر وينشط بشكل كبير خلال فترات الصباح، فيما أبدى صاحب المنزل تخوفه من تزايد أعداد النحل وكثافته، مؤكدًا أنه يفكر جديًا في استغلالها اقتصاديًا.