بالصور.. أسراب هائلة من النحل تهاجم منزلا في جدة
تعرض أحد المنازل الواقعة بحي الواحة، شمال شرق محافظة جدة، صباح اليوم الأربعاء، لهجوم عنيف من أسراب هائلة من النحل، حيث شكلت خلية ضخمة غطت إحدى النوافذ الخاصة بالمنزل.
ومن جانبه، أوضح المواطن ” صاحب المنزل ” ، أن أسراب النحل – وهي كبيرة الحجم – كانت قد داهمت منزله وشكلت خلية ضخمة، غطت أجزاءً واسعة من النافذة، لافتًا إلى أن أعدادها ما زالت تتزايد بشكل سريع.
وأعرب المواطن، عن دهشته بشأن وجود النحل عند منزله، فضلًا عن سرعة تشكيله للخلية الضخمة، مشيرًا إلى أن النحل أصبح ينتشر وينشط بشكل كبير خلال فترات الصباح، فيما أبدى صاحب المنزل تخوفه من تزايد أعداد النحل وكثافته، مؤكدًا أنه يفكر جديًا في استغلالها اقتصاديًا.
مغرد[ عدد التعليقات: 1407 ] نشر منذ 50 دقيقة
وليش تنشرها بالصحف رزق جاك الى حدك اشكر الله وهل فيه احد من اهل البيت مريض او من جيرانك وارسله الله لك لعلا جه بالعسل
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 752 ] نشر منذ 24 دقيقة
السبب ان الملكه أو نجرة النحل اختارت نافذتك فتبعتها العاملات.. وينشطن الصباح بسبب بروده الجوا… عالم الطبيعه نجر