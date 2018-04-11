أمير تبوك يوجه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في شكوى موظفات ” ارام “

محمود البلوي(صدى):

وجه أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة عاجلة من الجهات المعنية المختصة للتحقيق في شكوى الموظفات في شركة ارام بتبوك.

وأوضحت إمارة منطقة تبوك، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الأمير فهد وجه بسرعة حل الشكوى بشكل جذري وتطبيق العدالة وفق الأنظمة التي تكفل ذلك.

ومن الجدير بالذكر، إنه كان عدد من الموظفات تقدمن بشكوى من ظلم الشركة وعدم الوفاء بالعقود المنتهية بالتوظيف؛ بالإضافة إلى عدم صرف رواتبهن في الفترة الماضية.