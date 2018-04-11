” تعليم عسير ” تناشد المعلمات البديلات بسرعة مراجعة الموارد البشرية

أبها(صدى):

ناشدت الإدارة العامة للتعليم، في منطقة ” عسير ” ، المعلمات البديلات، اللاتي سبق لهم العمل كبديلات، والحاصلات على دبلوم الكلية المتوسطة، والخريجات من معاهد المعلمات الثانوية، ممن لم يسبق لهنّ الحصر أو التعيين، إلى سرعة مراجعة إدارة الموارد البشرية، ” القسم النسائي ” بالإدارة، خلال الفترة من 25 لـ 30 من شهر رجب الجاري.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم المنطقة، على آل مشحم، أنه يتعين على من سبق التعاقد معهن كبديلات، تقديم الآتي:

– صورة مصدقة من وثيقة التخرج ” المؤهل الجامعي ” .

– صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.

– صورة من عقد العمل كبديلة.

– صورة من مسير الرواتب، مصدقة أو تحويل الراتب، مصدق من البنك.

– إقرار بعدم وجود المتقدمة، على وظيفة رسمية حكومية حاليًا.

– صورة من درجة اختبار ” قياس ” .

أما ما يتعلق بالوثائق والمستندات المطلوبة، للمتقدمات من خريجات الكلية المتوسطة، وخريجات معاهد المعلمات الثانوية، ذكر ” آل مشحم ” أنه يتطلب منهن إحضار صورة مصدقة، من مؤهل دبلوم الكلية المتوسطة أو دبلوم المعهد، وصورة من الهوية وسجل الأسرة، على أن يتم إحضار أصول جميع المستندات والوثائق المطلوبة.