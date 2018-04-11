بالفيديو.. شبان وفتيات يلعبون شد الحبل داخل الحرم الجامعي
داخل أسوار جامعة صحار في سلطنة عمان، أقيمت مسابقة شد الحبل بين شبان وفتيات، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثارت المسابقة جدلاً واسعاً، حيث شهد الترند العالمي على موقع ” تويتر ” مشاركات عديدة في الواقعة، على خلفية أن لعب الفتيات مع الشباب مسألة جدلية في المجتمعات العربية.
الحربي[ عدد التعليقات: 661 ] نشر منذ 43 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، حَسْبِي اللَّه ونِعْم الوكيل ☝️☝️☝️
فعلاً إنفلت السبحة 📿📿📿 في كلّ دُول الخليج العَربي 🌪🌪🌪 صار الرجال والحريم
كلاب مسعورة 🐶🐶 إختلاط محرّم شرعاً ⬅️ لواط وزنا ➡️ ما يخافون اللَّه – عزّ وجلّ ولا بوجيههم
حياء 🌪🌪🌪 ولاغيرة ولاحمية ⬅️⬅️⬅️ إنفلت السبحة 📿📿📿🔥🔥🔥
مع وافر المحبة .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 16433 ] نشر منذ 38 دقيقة
أن لعب الفتيات مع الشباب مسألة جدلية في المجتمعات العربية.
ما اضن انه حديثه في المجتمعات اذكر قبل 50 سنه كنا نلعب مع الفتيات في المناسبات كالاعياد وغيرها
ثم في المدارس اللي فيها اختلاط يلعبون سوى