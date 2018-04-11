بالفيديو.. شبان وفتيات يلعبون شد الحبل داخل الحرم الجامعي

مسقط(صدى):

داخل أسوار جامعة صحار في سلطنة عمان، أقيمت مسابقة شد الحبل بين شبان وفتيات، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت المسابقة جدلاً واسعاً، حيث شهد الترند العالمي على موقع ” تويتر ” مشاركات عديدة في الواقعة، على خلفية أن لعب الفتيات مع الشباب مسألة جدلية في المجتمعات العربية.