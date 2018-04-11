” الصحة العالمية ” تدين الهجوم بالكيماوي بدوما.. وتؤكد: 500 شخص ظهرت عليهم أعراضه

جينيف(صدى):

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، ظهور أعراض الكيماويات السامة على 500 شخص من دوما، حيث توجهوا إلى منشآت طبية بعلامات وأعراض تتفق مع تلك التي تنتج عن التعرّض لكيماويات سامة.

جاء ذلك بعد إدانة منظمة الصحة العالمية الهجوم بالأسلحة الكيماوية في دوما السورية، مطلع الأسبوع الجاري.

ومن جانبه، قال بيتر سلامة، نائب مدير عام المنظمة للطوارئ والاستجابة، في بيانِ صدر عنها في جنيف: ” المنظمة تطالب بإتاحة الوصول إلى المنطقة بشكل فوري ودون عراقيل، لتوفير الرعاية للمتأثرين، وتقييم الآثار الصحية وتوفير استجابة شاملة لمتطلبات الصحة العامة.