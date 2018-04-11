” حبيب ” يوضح سلوك المصابين بالفصام.. ويؤكد: ليس مرض نفسي

أماني الغامدي(صدى):

كشف الدكتور طارق حبيب استشاري طب النفس ، عن سلوك المصابين بالفصام، موضحًا ما هو وأنواعه.

وقال ” حبيب ” خلال لقاؤه في برنامج ” يا هلا ” المذاع على قناة ” روتانا خليجية ” ، إن مرض الفصام مرض عقلي وليس نفسياً .

وعن أنواعه أوضح : ” له أنواع كثيرة، والمصاب به تتدهور حالته وقدراته تدريجياً ويفقد قدرته على التواصل مع الآخرين كما كان في السابق “.

ولفت إلى أن الماصبين بهذا المرض يختلطون بالناس حسب نوع مرضهم، ولكن يظل الشك علّة أساسية لديهم.

وأضاف أن هناك حالات تتدهور فيها حالة المريض ويصبح قريباً من الإنسان فاقد الأهلية أو ما يشبه المتخلف عقلياً.