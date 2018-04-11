الكشف عن صور فاضحة لأنجلينا جولي تثير ضجة بمواقع التواصل

نورة الشهري(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً فاضحة قديمة للنجمة العالمية ​أنجلينا جولي .

وظهرت جولي في بعض هذه الصورة عارية محاولة إخفاء بعض المناطق من جسدها، ما اثار صدمة المتابعين ​للجوأها لمثل هذه الصور للوصول إلى النجومية .

يٌشار إلى أن أنجلينا جولي تواصل حالياً جاهدةً إنهاء إجراءات الطلاق مع زوجها السابق براد بيت، ولاسيما في ما خص أبنائهما الـ 6 ، حيث قررت جولي الموافقة على منح ” براد بيت ” حق تقاسم الحضانة، ووجدا أن هذا الاتفاق هو الأنسب للحالة النفسية لابنائهما.‎