” الزكاة ” : ضبط 4794 مخالفة خلال 100 يوم فقط من تطبيق القيمة المضافة

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، ضبطها لـ 4794 مخالفة بمختلف مناطق المملكة، خلال الـ 100 يوم الأولى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة، وذلك مع بداية شهر يناير الماضي.

جاء ذلك في بيانِ صادر عن الهيئة، ذكرت فيه أن 21% من إجمالي المخالفات، كانت في منطقة مكة المكرمة، و 18% منها سجلت في منطقة الرياض، فيما بلغت نسبة المخالفات 11% في المنطقة الشرقية، أما الـ 50 % المتبقية من مخالفات ضريبة القيمة المضافة، فقد وزعت على باقي مناطق المملكة.

ومن جانبه، أشار حمود الحربي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى أن الفرق الميدانية التابعة للهيئة، كانت قد قامت منذ بدء تطبيق الضريبة في 1يناير 2018، بـ 12578 زيارة بمختلف المناطق في المملكة، شملت: ” المراكز التجارية، والمستشفيات، والصيدليات، ومحلات الذهب، ومحلات الأجهزة الإلكترونية ” ، وغيرها.

فيما لفت ” الحربي ” ، إلى سعي الهيئة من خلال تلك الجولات الميدانية، إلى ضمان التطبيق الصحيح والسلس لجميع إجراءات ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يكفل خفض المخالفات التي حررتها الهيئة، بناءً على بلاغات واردة من المستهلكين، وكذلك من خلال زيارات فريق الهيئة التفقدية المستمرة للمنشآت بالمملكة.