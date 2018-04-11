سارع بنقل خادمته للمستشفى .. وما اكتشفه كان صادم

خالد الظفيري(صدى):

أٌصيب رجل كويتي بالذهول والصدمة ، عقب اكتشافه بالصدفة حمل خادمته الآسيوية في سفاح بعلاقة غير شرعية .

حيث تقدم رجل إلى الشرطة الكويتية ، بشكوى مؤكدا فيها أن زوجته طلبت منه توصيل خادمة الأسرة للعلاج، لأنها تعاني من ألم شديد في المعدة.

وأوضح في شكواه أنه سارع لنقل الخادمة وإذا بطبيب الباطنية يحيلها إلى جناح النساء والولادة، نظرًا لإصابتها بنزيف ، مٌشيرا إلى أن طبيب النساء فحصها وأبلغه أنها حامل في شهرها الرابع، وأنها حاولت إجهاض نفسها لكنها فشلت.

ومن جانبها احتجزت الشرطة الكويتية الخادمة داخل مستشفى الجهراء الكويتية إلى حين تحسن حالتها، تمهيدًا للتحقيق معها في قضية حمل سفاح، والوقوف على هوية شخص مجهول أقامت معه علاقة غير شرعية، أسفرت عن جنين في شهره الرابع.