بالصور.. إصابة رجل وإمرأة بسبب حريق في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بالباحة، فجر اليوم الأربعاء، من نقل رجلاً وامرأة بعد العثور عليهما مختنقين، عقب حريق اندلع في منزلهما في إحدى قرى الباحة.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أنه ورد بلاغ في الساعة ١:٠٩ صباحًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل بقرية عويرة، وانطلقت الفرق من إدارة المندق إلى الموقع مع دعم بفرقة من مركز دوس.

وأضاف أن الحريق حدث في مطبخ بالدور الثاني، لافتًا إلى إنه تم إخلاء المنزل من رجل وامرأة كانا به، وإخماد النيران التي اندلعت في الفرن الكهربائي؛ والتي نتج عنها تصاعد دخان كثيف.

وأشار ” الغامدي ” إلى أن فرق إسعاف الهلال الأحمر والدفاع المدني نقلت الحالتين إلى مستشفى المندق العام، مؤكدًا أن حالتهما مستقرة، كما تمّ إخراج ثلاثة آخرين وهم بصحة جيدة.