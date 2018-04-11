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قرقاش: لا يوجد ” اختراق ” في أزمة قطر وحلها سيكون من الرياض

قرقاش: لا يوجد ” اختراق ” في أزمة قطر وحلها سيكون من الرياض
فهد السالم(صدى):

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أن حل أزمة قطر سيتم عبر بوابة الرياض، وأنه لا يوجد ” اختراق خارجي لها ” .

يأتي ذلك في إشارة إلى زيارة أمير قطر تميم بن حمد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والذي صرَّح خلالها بأن حل الأزمة الخليجية سيكون بتدخل أمريكي.

وقال ” قرقاش ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” لا يوجد ” اختراق ” في أزمة قطر بعد زيارة أميرها العادية إلى الولايات المتحدة، حلّ الأزمة بوابته الرياض وسيتم بجهود خليجية ويشمل مصر، وإطاره السياسي المبادئ والمطالب. الدول الأربع مجمعة على ذلك ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5984 ] نشر منذ 1 ساعة

دويلة قطر الإرهابية بكل مالها وتجارها وموجودتها لا تسوي إحدى الشركات الكبرى في السعودية يعني المستفيد من الصلح هي قطر فقط السعودية لديها ماهو أهم وأكبر من جزيرة العصابات

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