بالصور.. وسادة أسفل مؤسس ” فيسبوك ” تثير الجدل والسخرية

واشنطن(صدى):

لقيت عدد من الصور التي تم التقاطها لـ ” مارك زوكربيرج ” ، مؤسس موقع ” فيسبوك ” ، أثناء جلوسه على مقعد خلال جلسة الاستماع التي عقدها الكونجرس الأمريكي، أمس الثلاثاء، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث سخر المغردون على موقع ” تويتر ” ، من طريقة جلوس ” زوكربيرج ” على المقعد، حيث ظهر خلال الصور، وهو يجلس على وسادة وضعت له خصيصًا على الكرسي، والتي اعتبرها بعض النشطاء دليل على أنه كان مستعدًا لجلسة ساخنة ستستغرق وقتًا طويلًا.

فيما كشفت صحف أمريكية، أن هذه الوسادة ليست من متعلقات ” زوكربيرج ” الشخصية، بل عادةً ما توفرها لجنة مجلس الشيوخ القضائية للأشخاص الذين يجري استجوابهم.

جدير بالذكر، أن الجلسة قد جاءت وفقًا لما توقعه رواد مواقع التواصل، حيث شهدت مفاجأت كبيرة تتعلق بثغرات فاضحة في ” فيسبوك ” ، والتي أدت لتسريب بيانات أكثر من 87 مليون مستخدم لشركة الاستشارات السياسية ” كامبريدج ” .